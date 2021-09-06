كل ما يخص الجامعات التكنولوجية الجديدة ومصاريفها في مصر 2021

الجامعات التكنولوجية الجديدة ومصاريفها في مصر 2021.. أصدر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية بصدر القرار الجمهوري بشأن القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية موزعة على مناطق الجمهورية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، وتم بالفعل إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وتخصيص أراضى لإنشاء 6 جامعات جديدة، ومن الجامعات التى تم إنشاؤها شملت:(القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بنى سويف)، وبدأت الدراسة بها العام الدراسى 2019/2020.

الجامعات التكنولوجية الجديدة ومصاريفها في مصر 2021

والمرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 مجمعات تكنولوجية، و هي (الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،ان هذه الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

الجامعات التكنولوجية الجديدة ومصاريفها في مصر 2021

كما تبلغ تكلفة المنشآت والتجهيزات بالثلاث جامعات حوالي مليار جنيه، وتضم قاعات الدراسة والمباني التعليمية، ومعامل الحاسب الآلي، وصالات الرسم والإلكترونيات، ومعامل الفيزياء، والعيادة الطبية، ومباني الورش.

والجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها المعتمدة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019:

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

تضم برامج:

• تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

• الأوتوترونكس.

• الميكاترونكس.

• تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

• تكنولوجيا الغاز والبترول.

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا.

تضم برامج:

• الأوتوترونكس.

• تكنولوجيا المعلومات.

• الميكاترونكس.

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة:

تضم برامج:

• الميكاترونكس.

• تكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية:

1. الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

2. الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر).

3. الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.

4. الجامعة التكنولوجية ببرج العرب.

5. الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد.

6. الجامعة التكنولوجية بسمنود.

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

حيث تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية:

• الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

• الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

وتستمر الدراسة في هذه الكليات الجديدة لمدة 4 سنوات عبارة عن عامين دراسيين يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق متوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة أو استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

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مصروفات الجامعات التكنولوجية الجديدة:

وتبلغ مصروفات الدراسة في كليات الجامعات التكنولوجية الجديدة 8 آلاف جنيه للفرقة الأولي لأول مرة ثم 12 ألف جنيه لكل سنة من السنوات الدراسية ، مع إمكانية تقديم تخفيضات على المصاريف للطلاب المتفوقين دراسياً والحالات الخاصة.

وأوضح الوزير، أن القيم الاقتصادية التي تمّ صرفها على هذه الجامعات تجعلها غير هادفة للربح، وكشف أن تكلفة إنشاء إحدى الجامعات بلغت 15 مليار جنيه.

وأكد عبد الغفار، بأن تكلفة مصروفات الطالب في هذه الجامعات لا تتعدى 45% مقارنةً بما تدفعه الدولة، موضحًا أيضًا أنّ أكثر من 20% من الأماكن المتاحة بهذه الجامعات عبارة عن منح دراسية سواء رئاسية أو البنوك أو الجامعات الحكومية.