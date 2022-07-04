نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد أن اعتمد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والتجارية والزراعية وأعلن أسماء أوائل الجمهورية أمس الأحد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

واستلم مندوبو مديريات التربية والتعليم اليوم الاثنين 4 -7-2022، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدور النظامي 3و5 سنوات استعدادًا لإعلانها في المدارس الفنية في أنحاء الجمهورية مع اتاحتها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية والصناعية الزراعية والتجارية، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ويمكنهم الحصول على النتيجة عبر بعض الخطوات:

*الدخول عبر بوابة التعليم الفني من هنا.

*كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة لذلك

* قم بالضغط على زر عرض النتيجة لتظهر أمامك النتيجة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وبلغت نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 69.35 %، ونسبة نجاح طلاب نظام 5 سنوات 80.84 %، وبلغ إجمالي الحضور 789351 طالبًا، وعدد الناجحين 539564 طالبًا بنسبة نجاح 68.36%، عدد الراسبين 34 ألفًا وطلاب الدور الثاني 216 ألف.

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وجاءت النتيجة كالتالي:

المدارس نظام5 سنوات: بلغت نسبة النجاح 80.84 %.

المدارس نظام 3سنوات: بلغت نسبة نجاح 69.35 %.

المدارس نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: بلغت نسبة نجاح 85.02 %.

المدارس نظام 3 سنوات: بلغت نسبة نجاح 86.36 %.

مدارس تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: بلغت نسبة نجاح 70.73%

مدارس نظام 3 سنوات- اعداد مهني: بلغت نسبة نجاح 44.61%.

وتواصل نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد مجاهد، مع أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ووصل عددهم إلى 29طالبًا وطالبة بينهم 20طالبة، والأوائل موزعين على 13 محافظة وهي محافظات البحيرة والغربية، الإسماعيلية، والشرقية، وكفر الشيخ والقليوبية، وبورسعيد، والجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والوادي الجديد.