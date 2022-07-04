الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوات الحصول على بشرة نقية وصافية فى الأجواء الصيفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يواجه العديد من الفتيات أزمة في الحصول على بشرة نقية وصافية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، فالحبوب تتناثر على الوجه، خاصة البشرة الدهنية، لذا توضح زينب الخليفة، خبيرة التجميل، كيف يمكن الحصول على بشرة صافية .

استخدام غسول للبشرة 

اختيار غسول مناسب لنوعية البشرة، سواء جافة أو دهنية أو مختلطة، ومن ثم غسل الوجه به وشطفه جيدًا بالماء البارد، مع تمرير ماء الورد على البشرة بأكملها.

استخدام المقشر للبشرة 

لا بد أن يكون في الروتين اليومي الخاص بكِ استخدام المقشر حتى تحصلين على بشرة صافية من خلال اختيار ما يناسبك من نوع جيد لبشرتك، واستخدامه بالتدليك الخفيف بالحبيبات التي يحتوي عليها، وتركه قليلًا، ومن ثم شطفه جيدًا بالماء الفاتر، ومن ثم لا بد من تطبيق المرطب على البشرة بشكل كامل للحصول على ترطيب عميق.

استخدام السيرم الليلى 

من الأمور التي تعطي نضارة للبشرة استخدام السيرم الليلي، حيث يساعد على تقليل علامات الشيخوخة، كما أنه يحمي البشرة من الغبار وتلوث الجو.

عدم نسيان كريم واقى الشمس 

علينا عدم نسيان كريم واقى الشمس، والحرص على تطبيقه كل ساعتين في حالة تعرضك للشمس فلا بد من تجديده، حتى نحصل على عمله بكفاءة، ولا بد من تطبيقه على البشرة قبل النزول على الأقل بـ15 دقيقة.

ماسكات صباحية 

تطبيق الماسكات الصباحية من المواد الطبيعية الهادئة على البشرة كالزبادي أمر محبب بشكل أسبوعي للحصول على الترطيب طوال الوقت، فالماسكات الطبيعية لا تحتوي على مواد صناعية بل إنها تجعل البشرة خالية من الشوائب، على سبيل المثال استخدام الزبادي مع العسل أو استخدام الردة الطبيعية مع الزبادي أو خلط الشوفان المطحون مع الزبادي، أو استخدام الطين المغربي مع ماء الورد.

على بشرة نقية وصافية الحصول على بشرة نقية وصافية فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة خبيرة التجميل استخدام غسول للبشرة

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