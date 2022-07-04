استعدادًا لدفنها.. فتح مقابر أسرة الإعلامية شيماء جمال (فيديو)

وصلت أسرة الإعلامية شيماء جمال إلى مقر مقابر العائلة؛ استعدادا لدفنها، وسط حالة بُكاء بعد الانتهاء من الصلاة، على الجثمان بمسجد السيدة نفيسة، والتي لقت مقتلها على يد زوجها؛ بسبب الخلافات على إعلان زواجه منها لزوجته الأولى بعد 7 سنوات.

وقالت والدة الإعلامية شيماء جمال، والمقتولة على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه لـ«الدستور»: «إنها بمجرد رؤيتها داخل المشرحة، وجدتها مكبلة اليدين والرجلين، وحتى من ناحية البطن بالجنزير، مما يتضح أن المُتهم خنقها بالاسكارف اللي كانت لابساها، ودفنها صاحية».

وأكدت «والدة شيماء» مُطالبتها بإعدام القاتل، وأمرت جهات التحقيق اليوم بالتصريح بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات الفضائية، بعد أن لقيت مصرعها على يد زوجها بالاشتراك مع شخص آخر.