القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل» العصافرة بعد تطويره

افتتحت إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة، فندق القوات المسلحة بالعصافرة "جويل"، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكل المنشآت التي يتضمنها الفندق، والتي روعي فيها أن تتم وفقاً لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، بالإضافة إلى مراعاة المظاهر الجمالية من الداخل والخارج، والتى من شأنها أن تبعث البهجة لكل الزائرين، في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية بالقوات المسلحة بكل محافظات الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

وتعد نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة من أبرز المنشآت الخدمية لأبناء القوات المسلحة وأسرهم وكذلك المدنيين، فضلاً عن تميزها بتقديم الخدمات الفندقية الراقية طبقاً لأحدث نظم الفندقة العالمية وذلك من خلال سلسلة فنادق جويل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر مراسم الافتتاح مساعد وزير الدفاع للخدمة الوطنية وعدد من قادة القوات المسلحة.