فقدان 27 شخصًا بعد انشطار سفينتهم فى بحر الصين الجنوبى

أعلنت خدمة الدعم الجوي التابعة لحكومة هونغ كونغ عن فقدان 27 شخصاً بعدما انشطرت سفينتهم بسبب إعصار في بحر الصين الجنوبي، السبت.

وكانت السفينة الهندسية على بعد 160 ميلاً بحرياً جنوب غرب هونغ كونغ عندما باغتتها العاصفة «تشابا»، وقالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ إنّ السفينة "تعرّضت لأضرار جسيمة وانشطرت جزءين".

وتوجّهت خدمات الإنقاذ إلى مكان الحادث بعدما جرى إخطارها قرابة الساعة 7:25 بالتوقيت المحلي (23:25 ت غ الجمعة).

وأفادت السلطات بأنه تمّ إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 فرداً، ونُقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات نشرتها سلطات هونغ كونغ شخصاً يتمّ نقله جواً مع أمواج على سطح السفينة نصف المغمورة.

وذكر بيان لحكومة هونغ كونغ أنه، وفقاً للناجين الثلاثة، قد تكون الأمواج جرفت أفراد الطاقم الآخرين قبل وصول أول طائرة مروحية.

وبدأ الإعصار «تشابا» في وسط بحر الصين الجنوبي ووصل إلى اليابسة بعد ظهر السبت في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين.

وقالت السلطات إنّ موقع السفينة سجّل رياحاً بلغت سرعتها 144 كيلومتراً في الساعة وأمواجاً وصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.

وسيقوم رجال الإنقاذ بتوسيع منطقة البحث "بسبب العدد الكبير من المفقودين" وتمديد العملية حتى الليل إذا سمحت الظروف.

وتستمر جهود الإنقاذ مساء اليوم السبت حسبما هو متوقع، بعدما انشطرت سفينة شحن يتألف طاقمها من 30 فردا إلى جزءين في بحر الصين الجنوبي وسط إعصار «تشابا»، وفقا لوسائل الإعلام.

وأنقذت طواقم الإنقاذ حتى الآن ثلاثة من أفراد الطاقم من السفينة التي غرقت على بعد 300 كيلومتر إلى الغرب من المنطقة التي تطلق عليها الصين المنطقة الإدارية الخاصة.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه لم يتضح بعد مصير الـ27 شخصا المتبقين.

وجاء في التقرير أن السفينة التي تحمل علم الصين تحمل اسم "فوجينيج 001"، وأشار إلى أنها أطلقت استغاثة صباح اليوم السبت بينما هب الإعصار.

وأظهرت لقطات فيديو لعملية الإنقاذ أحد أفراد الطاقم وهو يتم انتشاله بحبل إلى مروحية بينما غرقت السفينة أسفله، وتعطلت عمليات الإنقاذ بسبب الأمواج التي بلغ ارتفاعها 10 أمتار وانخفاض مستوى الرؤية لأقل من 500 متر.