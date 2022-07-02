هل تُنقذ «الدية» قاتل نيرة من تنفيذ حكم الإعدام؟.. قانونى يجيب

تعاطف كبير مع الفتاة المقتولة التي لقيت مصرعها على يد أحد زملائها في جامعة المنصورة وذبحها في الشارع، حتى أمرت المحكمة بإحالة أوراق القاتل إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه.

لم تمضِ سوى أيام قليلة على قرار إحالة أوراق القاتل إلى المفتي إلا واشتعل الفيسبوك مجددًا، لكن هذه المرة دارت التساؤلات حول إمكانية العفو عن المتهم وهل يمكن للدية أن توقف تنفيذ حكم الإعدام.

قال حسن يوسف، المحامي والخبير القانوني، إنه لا يوجد في القانون ما ينص على أن تكون الدية مقابل القتل، أو أن يُلغى بموجبها حكم صادر من المحكمة، خاصة في ظل اعتراف القاتل بتنفيذه الجريمة كاملة، وهو ما وثقه الفيديو المنتشر للحادث.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه إذا تم تقديم الدية لأهل نيرة فإنهم لا يملكون العفو عنه، حتى إذا قبلوا هذه الدية وإن قُدرت بأموال طائلة، مؤكدًا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية، لذا فإن أهل نيرة لا يملكون حق العفو أو التنازل سواء مقابل الدية أم لا.

كانت محكمة جنايات المنصورة قد حددت جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم على قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن أنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة-محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.