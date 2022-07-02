أمن أسيوط ينجح فى تحرير أم وأولادها من خاطفيهم قبل دفع فدية مليون جنيه

نجحت جهود رجال البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط في أقل من 24 ساعة فى استعادة أم وأولادها الأربعة بعد اختفائهم فى ظروف غامضة، وهم من قرية عرب الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، حيث تعرضت الأم وأبناؤها للخطف من مجهولين واقتادوهم إلى مسكن فى منطقة القوصية وطلبوا فدية قدرها مليون جنيه، ولكن قوات الأمن نجحت فى إحباط مخططهم الإجرامى، وتم القبض على الخاطفين وتحرير الأم وأطفالها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا يفيد بتغيب أسرة كاملة من أم وتدعى الشيماء عبدالمحسن عبدالله سالم، 35 سنة، ربة منزل، وأبنائها مها مصطفى يونس 15 سنة، ومحمد مصطفى يونس 10 سنوات، وشذى مصطفى يونس 8 سنوات، ومصعب مصطفى يونس 4 سنوات، حيث ذهبت الأسرة لإجراء كشف عند أحد الأطباء بمدينة أسيوط يوم الأربعاء الماضى ولم تعد، فى ظل ظروف غامضة، وقام أهالى القرية بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم، وتم تحرير محضر رسمى بقسم شرطة القوصية، وعلى الفور جرى التوجيه بكشف ملابسات الواقعة، والتى أسفرت عن ضبط التشكيل العصابى المتورط فى اختفاء الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.