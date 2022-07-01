الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك عاجل للحد من جدرى القردة

الصحة العالمية
الصحة العالمية
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دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إلى تحرك عاجل للحد من تفشي «جدري القردة» في أوروبا، مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة المذكورة.

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة، في بيان، الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن «جدري القردة» في منطقة جغرافية أكبر.

وباتت أوروبا بؤرة لانتشار «جدري القردة»، وتضم 31 بلدا أو منطقة سجلت فيها حالات بهذا المرض.

وكان خبراء منظمة الصحة قد اعتبروا، السبت الماضى، أن ازدياد عدد الحالات بات تهديدا صحيا يثير قلقا كبيرا، ولكن من دون أن يبلغ حتى الآن مستوى حالة طوارئ صحية عالمية.

لكن فرع منظمة الصحة في أوروبا لاحظ أن التطور السريع والطبيعة الملحة لهذا الحدث يعنيان أن لجنة «الخبراء» ستعيد النظر في موقفها قريبا.

 

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