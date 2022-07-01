الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 مخبزًا مخالفًا فى البحيرة

مخبزاً
مخبزاً
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين في البحيرة، اليوم الجمعة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك في إطار الجهود الرقابية على الأسواق.

أسفرت الحملات عن ضبط 25 مخبزا بمركزي بدر والنوبارية، لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج دون عذر قهري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها المواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وزارة التموين التجارة الداخلية الإجراءات القانونية محافظ البحيرة مديرية الصحة وصول الدعم لمستحقيه

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