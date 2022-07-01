فى حادث مرورى بطريق القنطرة غرب.. مصرع مواطن يستقل دراجة نارية

شهد طريق القنطرة غرب الصالحية بالقرب من منطقة الصوامع دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارة مع الدراجة نارية، أسفر عن مصرع شخص.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة، مع دراجة نارية دون لوحات معدنية على طريق القنطرة غرب الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذي أسفر عن مصرع "سعيد صبحى سلامة" 50 عاما مقيم أبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.