مصرع شخص في حادث مروري بطريق قنا سفاجا

شهد اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا - سفاجا" عند الكيلو 27، والذي أسفر عن مصرع شخص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة، وسيارة إسعاف، حيث نقلت الجثة إلى أقرب مستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لبنما تم إزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - سفاجا، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.