السيطرة على حريق كابينة سيارة لنقل الأنابيب بسوهاج

نشب حريق اليوم الجمعة، بكابينة سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، ولم ينتج عن الحريق وقوع أي إصابات أو تعرض الأسطوانات للحريق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية ومنع امتداده إلى إسطوانات الغاز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق بكابينة سيارة، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر، رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان، وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز طما بنشوب حريق بكابينة سيارة بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

وتبيَّن نشوب الحريق بكابينة السيارة "نقل" محملة إسطوانة بوتاجاز قيادة المدعو "أحمد ف ع م" -38 سائق ويقيم بأسيوط، وتم الدفع "بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكور بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه قادم من مستودع بأسيوط لإصلاح عطل كهربائي بالسيارة وحال سيره بالطريق حدث ماس كهربائي بالضفيرة، مما أدى لنشوب الحريق احتراق كابينة السيارة دون حدوث تلفيات بالحمولة، ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.