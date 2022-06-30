القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام وبحوزته مخدرات وسلاح بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز قليوب، سبق اتهامه في 5 قضايا، وصادر ضده حكم بالإعدام شنقا، لاتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل صدر ضده حكم بالإعدام شنقا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "شعبان م ع ا"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "وليد"، ومقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام شنقا في قضية خطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات النارية، و170 جراما من مخدر الشادو، و130 جراما من مخدر البودر، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.