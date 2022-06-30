تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 30-6-2022

واصل سعر الدولار في البنوك المصرية الارتفاع المتواصل والذي بدأه في جلسة يوم الثلاثاء واستمر حتى اليوم، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.7472 جنيه للشراء و18.8584 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعات طفيفة في أغلب البنوك العاملة في مصر سواء البنوك المحلية أو الاستثمارية وجاء سعر الدولار اليوم في هذه البنوك كالتالي:

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 18.76 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.76 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، إلى 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل 18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك بلوم إلى 18.74جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

18.77 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في بنك المشرق:

18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي 18.74 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: مسجلًا 18.78 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.