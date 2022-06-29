أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فى مصر

شهدت أسعار الدواجن والبيض تقلبات سعرية حادة طوال الشهر الجاري، حتى تخطت الدواجن البيضاء سعر ٤٠ جنيها للكيلو، إلا أنها عاودت الانخفاض مرة أخرى منذ عدة أيام.

واستقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 33 جنيها، فيما ارتفعت سعر كرتونة البيض لتتخطى الـ60 جنيها في كل أنواعه، وتختلف أسعار الدواجن اختلافات طفيفة بين كل البورصات العاملة في السوق المصري، كما يزداد سعرها بعد وصوله للمستهلك عن سعرها داخل بورصات الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء: 33.00 جنيها 34.00 جنيها

أسعار الدواجن .. سعر كيلو لحم الفراخ الساسو: 46.00 جنيها 47.00 جنيها.

أسعار الدواجن .. سعر كيلو لحم الفراخ البلدي: 35.00 جنيها 36.00 جنيها.

أسعار الدواجن .. سعر كيلو لحم أمهات أبيض: 25.00 جنيها 26.00 جنيها.



سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة بيض أحمر: 63.00 جنيها 64.00 جنيها.

سعر كرتونة بيض أبيض: 60.00 جنيها 61.00 جنيها.

سعر كرتونة بيض بلدي : 62.00 جنيها 63.00 جنيها.

أسعار البط

سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم: من 06.50 جنيهات إلى 07.50 جنيهات.

سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم: من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.

سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم : من 15.00 جنيه الى 15.50 جنيه

سعر لحم بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

أسعار الرومي

سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها.

سعر كتكوت رومي بوم عمر شهر 16.00 جنيها 16.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها.

سعر كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه.



أسعار الكتاكيت

بلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد 4.5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر 3 أيام 3.25 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو عمر 5 أيام 4.5 جنيه.

وصل سعر كتكوت فيومى ٥ جنيهات.

وبلغ سعر كتكوت فيومى «على وشه» ٥.٥ جنيه.