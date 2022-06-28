ننشر الفيديو الكامل لكلمة قاضى محاكمة قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن منطوق الحكم أنه بعد مُطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمُداولة، فقد اطمأنَّ وجدانُ المحكمةِ تمامَ الاطمئنانِ، وبالإجماع إلى إعمالِ نصِّ الفقرةِ الثانيةِ من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقررت المحكمةُ إرسالَ أوراقِ القضيةِ إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إنزالِ عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت للنطق بالحكمِ جلسة الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022.