رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. وكيفية الاستعلام عنها

ازدادت عمليات البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، مع اقتراب إعلانها بعد اعتماد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الاثنين، نتيجة الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع بكافة التخصصات، بنسبة نجاح 90%.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حسب تصريحات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نهاية شهر يونيو الجاري، أو مطلع شهر يوليو بحد أقصى.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022



خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق الجارية في كالنترولات التي تم تخصيصها لتصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بكافة مديريات التربية والتعليم المتتشرة في كافة المحافظات، واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

باتباع الخطوات التالية :

أولًا الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالدخول إلى بوابة التعليم الفني من هنــا.

ثانيًا حدد نوع الدبلوم الخاص بك " زراعي، تجاري، صناعي ، فندقي".

ثالثا المحافظة التابع لها.

رابعًا اكتب البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمدرسة والإدارة التابع لها .

خامسًا اكتب رقم الجلوس بدقة.

سادسًا الضغط على استعلم عن النتيجة وسيظر أمامك تقديرك في الدرجة الكلية نسبته، فور اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي نتيجة الدبلومات الفنية ورفعها على بوابة التعليم الفني.



ويذكر أن طلاب الدبلومات الفنية انتهوا من امتحاناتهم في 9 يونيو الجاري والتي بدأت في يوم السبت الموافق 28 مايو الماضي، واستمرت على مدار أسبوعين.

وتقدم لأداء الامتحانات 830 ألف و753 طالب وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج».



وظهرت أمس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح وصلت الي 90% بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة تخصصات - زراعي -صناعي - تجاري - فندقي - على أن يتم اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

خلال الأيام القليلة القادمة أو بداية الأسبوع المقبل باقصى تقدير.