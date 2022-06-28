الثلاثاء 28 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. وكيفية الاستعلام عنها

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
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ازدادت عمليات البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، مع اقتراب إعلانها بعد اعتماد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الاثنين، نتيجة الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع بكافة التخصصات،  بنسبة نجاح  90%.
ومن المتوقع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حسب تصريحات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نهاية شهر يونيو الجاري، أو مطلع شهر يوليو بحد أقصى.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022
 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق الجارية في كالنترولات التي تم تخصيصها لتصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بكافة مديريات التربية والتعليم المتتشرة في كافة المحافظات، واعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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رابط البوابة المصرية للتعليم الفني.. نتائج الامتحانات 2022

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رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية  2022
باتباع الخطوات التالية : 
أولًا  الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالدخول إلى بوابة التعليم الفني من هنــا.

ثانيًا حدد  نوع الدبلوم الخاص بك "  زراعي، تجاري، صناعي ، فندقي".

ثالثا  المحافظة التابع لها.

رابعًا اكتب البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمدرسة والإدارة التابع  لها .

خامسًا اكتب رقم الجلوس بدقة.

سادسًا الضغط على استعلم عن النتيجة وسيظر أمامك تقديرك في الدرجة الكلية نسبته، فور اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي  نتيجة الدبلومات الفنية ورفعها على بوابة التعليم الفني.


ويذكر أن  طلاب الدبلومات الفنية  انتهوا من امتحاناتهم في 9 يونيو الجاري والتي بدأت في يوم  السبت الموافق 28 مايو الماضي، واستمرت على مدار أسبوعين.

وتقدم لأداء الامتحانات 830 ألف و753 طالب وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج».

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وظهرت أمس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح وصلت الي 90% بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بكافة تخصصات - زراعي -صناعي - تجاري - فندقي -  على أن يتم اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022
خلال الأيام القليلة القادمة أو  بداية الأسبوع المقبل باقصى تقدير.

الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 طلاب الدبلومات الفنية

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