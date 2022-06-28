أغاني وطنية وورشة فن تشكيلي.. «ثقافة الجيزة» تحتفل بثورة 30 يونيو

قدم فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث استقبل قصر ثقافة الجيزة الحفل الذي نظمه مركز الجيزة الثقافي للمواهب، وتضمن فقرة عزف لمجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها «حلوة بلادي، وفيها حاجة حلوة، يابلادي» مع مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها «تعظيم سلام، وتحيا مصر، ياللي عاش حبك يعلم، علمونا في مدرستنا» بقيادة الفنانة زينب إبراهيم، وعلى هامش الاحتفال أقيمت ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بثورة ٣٠يونيو.

عقدت مكتبة البحر الأعظم محاضرة بعنوان «فى حب الوطن» أوضحت خلالها د. حنان مصطفى كيف أثبت الشعب المصري العظيم حبه وانتماءه لوطنه عبر العصور المختلفة ورغبته الأصيلة في التمسك بهويته والحفاظ عليها وجاء ذلك جليا خلال أحداث ثورة ٣٠يونيه وما بعدها، بجانب ورشة رسم وتلوين احتفالا بذكرى الثورة، مع ورشة حكي تناولت شرح مفهوم الثورة بشكل مبسط للأطفال وسرد أحداثها وأسبابها وما حققته من إنجازات، بينما أقام بيت ثقافة الصف أمسية شعرية بعنوان «30 يونيو حكاية وطن» التي ناقش خلالها الأدباء والشعراء مجموعة من الأعمال الأدبية عن ثورة ٣٠ يونية والتي عبرت بمصر من مجاهل الهلاك الى بر الأمان، أدار الأمسية الشاعر حجاج محمد حجاج رئيس نادي أدب الصف.

وأقامت مكتبة أطفيح ورشة حكى بعنوان «ثورة ٣٠ يونيو طوق النجاة» دارت حول كيف أنقذت الثورة البلاد من حكم الإخوان التي فككت مفاصل الدولة وضربت بأمنها القومي عرض الحائط، وكيف ساهمت في بناء وطنا جديدا وفتحت آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقي الأحلام ليستردوا مصر الحرة، كما نفذ بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي عن ثورة ٣٠ يونيو وأسباب قيامها ونتائجها الإيجابية الملموسة، ودور الجيش والشرطة المصرية في حماية البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز محاضرة بعنوان «ثورة يونية ثورة كل المصريين» دارت حول مظاهر التكاتف والوحدة الوطنية التي تجسدت إبان ثورة يونيو، كما أقام بيت ثقافة كرداسة يوم ثقافي بمدرسة الراية تضمن محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للتصحر بعنوان "التصحر خطر يهدد الكوكب الأزرق" تحدث خلالها سعيد عمارة عن مفهوم التصحر، وأخطاره على حياة الكائنات الحية والحياة على كوكب الأرض من نقص الرقعة الزراعية وارتفاع نسبة الاحتباس الحراري وغيرها من الأخطار، كما أشار الى أن الاستغلال المفرط والإستخدام غير الملائم للأراضي الناتج من الأنشطة البشرية هو السبب الرئيسي في زيادة نسبة التصحر في مختلف انحاء العالم، بجانب مسابقة في المعلومات العامة حول ثورة ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى ورشة حكي لقصة "البنت التي طارت" تأليف محمد حسن.

قدم نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة ندوة بعنوان "قصيدة النثر بين الأمس واليوم" تضمنت الحديث عن دور قصيدة النثر في الأدب المعاصر، والفرق بين شعر الفصحى وقصيدة النثر، أدراها د. ربيع شكري رئيس نادي الأدب والشاعرة إيمان حجازي، بمشاركة الشعراء زينب السيد محمد وعبد الحفيظ احمد، بجانب ورشة أشغال يدوية لإعادة تدوير مخلفات البيئة لعمل وحدة ديكور من خافض اللسان، كما استكمل الفنان صفوت عز الدين ورشة تعليم رسم البورتريه، بالإضافة إلى استكمال ورشة تحسين الخط العربي بمشاركة طارق علي، وأقام المدرب أشرف سيف ورشة تدريبات الفنون الشعبية، إلى جانب ورشة تدريبات الغناء للفنان السيد رمضان، فيما واصلت مكتبة الصف الجديدة تقديم الورشة الأسبوعية لتعليم الرسم بمشاركة الفنان عبد الفتاح أحمد، ونفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنية لإعادة تدوير ورق الكرتون لتنفيذ قفص عصافير.