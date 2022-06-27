الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طعنة فى الرقبة تنهى حياة شاب فى الشرقية

سكين
سكين
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أصيب شاب مصابا بطعنة نافذة بالرقبة وتوفى متأثرا بإصابته، حيث تعدى عليه نجل عنه بسلاح أبيض بسبب لهو الأطفال في مركز بلبي بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس بوصول "محمد فتحى سليم" 30 عامًا، مقيم قرية بنى عليم دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين قيام "أيمن "45 عاما عاما، بالتعدى على نجل عمه المجنى عليه؛ إثر مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بالقرب من ملعب القرية، بسبب لهو الأطفال تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة، التى قررت انتداب فريق من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية مشاجرة اجهزة الامن الأجهزة الأمنية النيابة العامة الطب الشرعي لهو الأطفال

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