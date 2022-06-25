جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة 4 ركاب تهريب هواتف وساعات وسماعات

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة 4 ركاب تهريب كميات كبيرة جدا من الهواتف والسماعات والساعات والأسطوانات وكروت الألعاب، من خلال دخولهم من صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2، كما تم ضبط راكب آخر حاول تهريب كمية من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

أفادت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القادمة من دبي، استوقف مأمور الجمرك المسئول عن إتمام الإجراءات الجمركية في صالة الخدمة المميزة 4 ركاب بصحبة كل واحد منهم حقيبتان، حاولوا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذين أنكروا حيازتهم ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الركاب على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لمأمور الجمرك وجود كميات كبيرة من الأجهزة بالحقائب، فقام بالعرض على مدير الحركة المشرف على الصالة، والذي كلفه بتفتيش الحقائب يدويا مما أسفر عن ضبط 109 أسطوانات play station و50 سماعة appel watch, airpods ,airpodspro، و45 هاتفا محمولا ماركة iPhone، و13 كارت ألعاب مع الراكب الأول.

وأشارت المصادر إلى ضبط ٢٠٩ أسطوانات play station، و٢٠ ساعة ماركة apple، و٣٠ سماعة apple، و٤٨ هاتفا محمولا ماركة iPhone مع الراكب الثاني، وضبط عدد ٣٤٦ أسطوانة play station، و١٠ ساعات apple، و١٥ سماعة apple، و٢٩ تليفونا محمولا ماركة iPhone مع الراكب الثالث، وضبط عدد ١٠٩ أسطوانات play station، و١٥ سماعة appel، و١٠ ساعات apple، و٢٥ تليفونا محمولا ماركة iPhone مع الراكب الرابع.

وقام مدير إدارة الجمرك بمعاينة المضبوطات، وشكّل لجانا لجرد وعد وتحريز المضبوطات.

كما أشارت المصادر إلى أنه تم ضبط محاولة أخرى على نفس الرحلة، ولكن داخل صالة الوصول، حيث استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كميات كبيرة من العبوات المتماثلة.

وكلف مدير الحركة المشرف على الصالة بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل غالية الثمن داخل الحقائب.

وقرر مدير إدارة الجمرك عرض المضبوطات على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي قام بمعاينة المضبوطات، وأمر بتحرير 5 محاضر ضبط جمركي ضد الركاب الخمسة بعد العرض على رئيس مصلحة الجمارك.