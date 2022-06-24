السبت 25 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل شرع فى قتل موظفة بالتبين

حبس
حبس
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ألقى رجال مباحث التبين القبض على عاطل متهم بالشروع فى قتل موظفة تعمل فى مستشفى بطعنها بسلاح أبيض أثناء سيرها فى الشارع، بسبب خلافات سابقة بينهما.

كان قد تلقى قسم شرطة التبين إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال "رحاب.س.ي"، موظفة بمستشفى مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسرى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام “عبده.م.ح” بتتبعها ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتحرر محضر رقم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

جنوب القاهرة القبض على عاطل شروع في قتل سلاح أبيض خلافات سابقة الشروع في قتل

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