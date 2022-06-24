«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى المنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتغيب زوجها عن مسكنهما مُنذ يوم 15 الجاري، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثور على جثة والده بقطعة أرض زراعية.

بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز).

بعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، وأضافوا بقيامهم بانتظار مرور المجني عليه لأرض زراعية ملكه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثين ما به من إصابات فأودوا بحياته، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.