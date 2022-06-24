السبت 25 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سيدة «متعفنة» داخل مسكنها بالدقهلية

جثة
جثة
ads

لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها، مصرعها، وعثر أهالي مركز دكرنس بالدقهلية على جثتها داخل مسكنها وفي حالة تعفن، وقد رجحت التحريات الأولية، إصابتها بغيبوبة داخل مسكنها كونها تعيش بمفردها ولفظت أنفاسها الأخيرة، حيث تم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى دكرنس المركزي.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص تبين وجود جثة للسيدة  ش. ر. ا ٦٠ عامًا في حالة تعفن رمي داخل مسكنها.

بالفحص تبين إصابة المتوفية بغيبوبة وتوفيت نظرا لكونها تعيش بمفردها داخل مسكنها.

تم  نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت  انتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

مركز شرطة الشقق السكنية رائحة كريهة العثور على جهات التحقيق سيدة فى العقد السادس لفظت أنفاسها الأخيرة مستشفى دكرنس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من شهر ذى الحجة 2022

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

نص اعترافات قاتل الطالبة نيرة أشرف: «شفيت غليلى»

جمع 40 مليون جنيه.. احتفالات أمام منزل الطفلة رقية بالإسكندرية لاكتمال تكلفة حقنة ضمور العضلات

يبدأها بقرى «حياة كريمة» فى زفتى.. رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يتوافد قادة العرب إلى مصر

د.كريمة الحفناوى

قضايا المرأة وأولوية التشريعات

سارة شريف

عودة نتنياهو

صفاء النجار

تدريبات للحياة

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين (الجزء الأول)

محمد عبدالعزيز يكتب: رموز حقوقية.. القديس والعروبى والفقيه 2- 2

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبى: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن «اللى عندكم»

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين