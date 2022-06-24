العثور على جثة سيدة «متعفنة» داخل مسكنها بالدقهلية

لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها، مصرعها، وعثر أهالي مركز دكرنس بالدقهلية على جثتها داخل مسكنها وفي حالة تعفن، وقد رجحت التحريات الأولية، إصابتها بغيبوبة داخل مسكنها كونها تعيش بمفردها ولفظت أنفاسها الأخيرة، حيث تم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى دكرنس المركزي.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص تبين وجود جثة للسيدة ش. ر. ا ٦٠ عامًا في حالة تعفن رمي داخل مسكنها.

بالفحص تبين إصابة المتوفية بغيبوبة وتوفيت نظرا لكونها تعيش بمفردها داخل مسكنها.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.