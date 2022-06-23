إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق فى حريق شقة سكنية بقنا

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق، الخميس، إثر حريق شب داخل شقة سكنية في عقار بقرية الطوابية بمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد اندلاع حريق فى شقة سكنية بقرية الطوابية التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق إثر الحريق، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.