الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد بداية عرض مسلسل house of the dragon

مسلسل house of the
مسلسل house of the dragon
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يبحث الكثير من محبي الأفلام الاجنبية وخاصة أفلام الإثارة عن موعد بداية عرض مسلسل house of the dragon، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال تلك الفترة عن موعد بداية عرض مسلسل house of the dragon على محرك البحث العالمي جوجل.

 

موعد بداية عرض مسلسل house of the dragon

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد بداية عرض مسلسل house of the dragon

يبدأ عرض مسلسل house of the dragon  يوم الأحد 21 أغسطس المقبل على منصة HBO ، وكما سيكون متاحاً عبر منصة "إتش بي أو ماكس" في الولايات المتحدة، وفي الدول التي تتوافر فيها المنصة.

وقد بدأ تصوير وإنتاج المسلسل في أبريل 2021، وبالتالي من المستبعد تأجيل موعد طرحه.

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أحداث مسلسل house of the dragon

تدور أحداثه قبل 200 سنة من زمن مسلسل Game of Thrones، الذي لاقى شهرة عالمية واسعة، والمسلسل الجديد مقتبس من رواية Fear and Blood للكاتب جورج ر.ر. مارتن.

ويتكون المسلسل من 10 حلقات، ويضم طاقم العمل مجموعة من الممثلين بينهم: إيما دارسي، ومات سميث، وريس إيفانز، وأوليفيا كوك.

وأثار الإعلان التشويقي الذي يمتد لأكثر من دقيقة، حماس الجمهور المتعطش لأي تفاصيل من عالم صراع العروش، ومن ثم انبثقت نظريات عديدة تتنبأ بأحداث المسلسل.

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أبطال مسلسل house of the dragon

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

يذكر أنه بدأ التصوير الرئيسي للموسم الأول المكون من عشر حلقات في أبريل 2021، وتم تصوير المسلسل بشكل أساسي في المملكة المتحدة، خلال الأسبوع الأخير من أبريل 2021، تم التصوير في كورنوال، إنجلتر.

ووفقًا لقائمة الإنتاج، سيتم تصوير أجزاء من الموسم الأول أيضًا في إسبانيا وكاليفورنيا

 وقد كان house of the dragon أول إنتاج يتم تصويره في مرحلة الإنتاج الافتراضي الجديدة لاستوديوهات وارنر بروس، ليفسدن في 18 يوليو 2021، توقف الإنتاج مؤقتًا لمدة يومين بسبب وجود حالة إيجابية بفيروس كورونا

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وائل لطفي

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