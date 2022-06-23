وفق الحسابات الفلكية.. موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 2022

ملايين المسلمين في مصر وحول العالم يكثفون البحث عن موعد بداية شهر ذي الحجة خاصة من يوم صوم الـ9 الأيام الأوائل من ذي الحجة، أو المسافرين لأداء فريضة الحج من مصر وباقي الدول، ومن المفترض أن يتحدد موعد أول ذي الحجة 1443-2022، وفقًا للرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي، ومن هنا ينتظر العالم الإسلامي ما تعلنه المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باعتبارها بلد مناسك فريضة الحج، مثلما يحدث كل عام، على الرغم من تحديد هذا الموعد وفقا للحسابات الفلكية عقب رؤية هلال غرة ذي الحجة بالهلال المتمم لذي القعدة.

موعد أول ذي الحجة 1443-2022

ووفقًا لما أعلنته المحكمة العليا السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الأربعاء الموافق 1 يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة 1443هـ، وبناء على ذلك فسيكون تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وقد أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والفيزيائية في مصر أنه سيتم تحري رؤية الهلال في ذات اليوم.

موعد وقفة عرفات 2022

لذا من المرجح أن يكون موعد أول ذي الحجة 1443-2022، يوم 30 يونيو، ويكون موعد وقفة عرفات 2022، يوم الجمعة 8 يوليو 2022 حال ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 29 ذي القعدة بحيث يبدأ الشهر يوم الخميس 30 يونيو، ويكون يوم عرفة 9 ذي الحجة يوم الجمعة وهي تحتل مكانة مميزة في قلوب المسلمين لفضلها العظيم والوقوف بعرفات هو الركن الأعظم والأهم في مناسك الحج والمتمم لفضله.

موعد عيد الأضحى 2022

إذا جاءت وقفة عرفات 8 يوليو فإن عيد الأضحى سيكون السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، أو يكون موعد وقفة عرفات 2022 يوم السبت 9 يوليو 2022، حال عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة حيث يبدأ الشهر حينها يوم الجمعة 1 يوليو فيكون يوم عرفة 9 ذي الحجة السبت 9 يوليو، على أن يكون موعد عيد الأضحى 10 يوليو 2022.

وبعد استعراض موعد أول ذي الحجة 1443-2022، فإنّ الحسابات الفلكية رجحت أن موعد يوم عرفة هو الجمعة 8 يوليو 2022، الموافق 9 ذي الحجة 1443، وتكون أيام إجازة العاملين في عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيًا من 8 إلى 12 يوليو 2022.