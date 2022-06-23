الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة النيابة لشقة المرج المحترقة: النيران التهمت جميع المحتويات

حريق
حريق
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كشفت معاينة نيابة المرج لشقة سكنية بأحد العقارات، نشب بها حريق، عن أن النيران التهمت جميع محتويات الشقة.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج حريق المعمل الجنائي

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