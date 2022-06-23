سعر الدولار فى البنوك اليوم 23-6-2022

يهتم المصريون بمتابعة سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مع حالة الترقب التي تسيطر على السوق في انتظار أي قرارات جديدة من البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة قد يؤثر على سعر الدولار، خاصة مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

واستقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي، ولكنه عاود الاستقرار مرة ثانية مع استقرار التداول عليه، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري الشراء 18.7100، وللبيع 18.7883، وتستعرض الدستور في السطور التالية أسعار الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تباين سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وأيضًا البنوك الأجنبية العاملة في مصر وجاء سعره في بعض البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية، 18.71 جنيه مصري للشراء، و18.77 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.71 جنيه مصري للشراء، و18.77 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه مصري للشراء، و18.79 جنيه مصري للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه مصري للشراء، و18.79 جنيه مصري للبيع.

ووصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.73 جنيه مصري للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79 جنيه مصري.

كما بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 18.73 جنيه مصري للشراء، و18.79 جنيه مصري للبيع.

بينما وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر أبوظبي الإسلامي إلى 18.74 جنيه مصري للشراء، وللبيع وصل إلى 18.79 جنيه مصري.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.72 جنيه مصري للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.

جنيه مصري

كما وصل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.74 جنيه مصري للشراء، 18.79 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.



