الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى.. اعرف سعر الدولار اليوم فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
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يتابع الاقتصاديون، خلال هذه الساعات، سعر الدولار، اليوم، في مصر بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% متخطيًا توقعات المحللين الاقتصاديين حول العالم والذين توقعوا أن تكون في حدود .,05% فقط.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 18.703 جنيه للشراء، وبلغ سعر بيعه 18.808 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وسجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا في أغلب البنوك العاملة في مصر، وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك كالتالي :


ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة قرش واحد وسجل : 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

ووصل في بنك القاهرة إلى 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.


وارتفع بقيمة قرش واحد في بنك مصر ليصل إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك التجاري الدولي أكبر البنوك الاستثمارية في مصر: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل في بنك الإسكندرية: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.


وارتفع سعره في البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة قرش واحد ليصل إلى: 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

ووصل في بنك قناة السويس: 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل في بنك كريدي أجريكول: 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

ووصل في بنك البركة: 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

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الفدرالي الأمريكي يرفع الفايدة 

 

وكان الفيدرالي الأمريكي  قد قرر أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% في أعلى زيادة لسعر الفائدة منذ أكثر من 28 عامًا .

ويؤثر رفع الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على مصر التي قامت خلال الشهور الأربعة أشهر الماضية إلى رفع الفائدة مرتان مما عرض مصر لضغوط نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية (الأموال الساخنة) من الأسواق الناشئة بما فيها مصر.

وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة للمرة الرابعة  بين 50 و75 نقطة أساس.

وكان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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