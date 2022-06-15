الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد الفيدرالى الأمريكى.. بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة

بنوك خليجية ترفع
بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة
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قررت عدة بنوك خليجية رفع أسعار الفائدة عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة، بأعلى وتيرة منذ 25 عامًا، لترتفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.

وقرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة لتصل الفائدة إلى 2.25%.

ووافق مصرف البحرين المركزي تحركات الفيدرالي برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%.

وذكر المركزي البحريني أنه يتابع التطورات في السوقين الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

وأقر المصرف المركزي الإماراتي رفع الفائدة الأساسية 75 نقطة أيضًا لتصل إلى 2.25%، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وأقر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%.

أشار المركزي القطري إلى رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%.

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وائل لطفي

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