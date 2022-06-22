استمرار «استغماية» للأطفال على مسرح قصر ثقافة السويس‬

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العرض المسرحي "استغماية" للأطفال على مسرح قصر ثقافة السويس.

العرض من تأليف وأشعار صفاء البيلي، ألحان عبدالله رجال، استعراضات الفنان إبراهيم غريب، مسكات وعرائس مؤمن ونس، ديكور ملابس مهندس مجدي ونس، تنفيذ ديكور محمد التنجيري، مساعد مخرج هدير حسن السيد، إخراج الفنان عبد الفتاح قدورة، بطولة محمد الطبشي، جهاد التمساح ويشارك معهم باقة من نجوم السويس ومجموعة متميزة من أطفالها الموهوبين.

تتناول المسرحية قصة الفلاح الفصيح -القصة الفرعونية الشهيرة- والتى تتحدث عن فلاح سلبت منه بضاعته وتجارته عن طريق موظف من موظفى قصر الملك فأخذ يشكو هذا الموظف فترة طويلة وكانت شكواه كلها حكمة وبلاغة وفصاحة وشجاعة حتى وصلت شكواه للملك وأعجب به إعجابا شديدا ورد له حقه.