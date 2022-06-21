بعد بلاغ يتهم زوجها بقتلها.. استخراج جثة ربة منزل بعد دفنها فى العياط

أمرت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، باستخراج جثة ربة منزل عقب دفنها لورود بلاغ من شقيقتها تفيد بوجود شبهة جنائية في واقعة وفاة شقيقتها.

ووجهت المبلغة أصابع الاتهام لزوج شقيقتها المتوفاة وشقيقتيه؛ حيث انتدبت النيابة طبيبًا شرعيًا لأخذ عينات معوية من الجثمان وتحليلها وبيان كيفية وأسباب الوفاة وسط كردون أمني من ضباط مباحث مركز شرطة العياط.

وورد بلاغ إلى نيابة العياط من سيدة في العقد الرابع من عمرها تفيد أنها كانت تعمل بإحدى الدول العربية وتدخر ما تعمل به لدى شقيقتها المتوفاة وعقب وفاة شقيقتها لم تعثر على المبالغ المالية التي تخطت حاجز الـ 750 ألف جنيه؛ ووجهت المبلغة اتهامها لزوج شقيقتها المتوفاة عامل بشركة وشقيقتيه بقتل شقيقتها لسرقة المبالغ المالية؛ وباستدعاء المشكو في حقهم قرروا بأن المتوفاة عقب عودتها من منزل والدتها انتابتها آلام في المعدة وتوفيت عقب ذلك ونفوا ما جاء على لسان المبلغة، وتحفظت قوة من مباحث مركز شرطة العياط على المتهمين تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى المقابر رفقة طبيب شرعي تم انتدابه لأخذ عينات معوية من الجثمان وتحليلها وبيان كيفية وأسباب الوفاة؛ ولا تزال التحقيقات مستمرة.