المشدد 7 سنوات لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفلة فى الخصوص

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق توك توك، لاتهامه بخطف طفلة لم يتعد عمرها الـ18 عاما، والتعدى عليها كرها عنها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15175 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3531 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبدالكريم م ح م"، 24 سنة، سائق توك توك مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، خطف المجني عليها الطفلة "هند س ص"، 14 سنة، وكان ذلك بطريق التحايل بأن استغل حداثة سنها واصطحبها لمسكنه للإقامة به، وكان ذلك بقصد إبعادها عن ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجنى عليها بالقوة بأن اصطحبها لمسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.