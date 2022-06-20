الثلاثاء 21 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين فى التنقيب عن الآثار بالعياط

جريدة الدستور
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ألقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة القبض على المتهمين المتورطين فى التنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى العياط بعد أن تسبب الحفر فى حدوث هبوط أرضى بالشارع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بإحدى قرى العياط.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مح الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وأدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب.

تبين من خلال المعاينة، وجود هبوط أرضى ناتج عم الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة المتهمين التنقيب الاثار داخل منزل العياط هبوط ارضي

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وائل لطفي

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