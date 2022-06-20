«تعرضت للعنف الأسري».. النيابة تستمع لشهود العيان بوفاة طبيبة أسنان مصر الجديدة

استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان في واقعة مصرع طبيبة عقب سقوطها من الطابق الخامس، بمصر الجديدة، حيث أكد الشهود أن المجني عليها كانت ضحية العنف الأسري.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة إثر سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيبة أسنان عمرها 25 سنة، وبعمل التحريات وسؤال أصدقائها تبين أن المتوفية كانت تمر بمرحلة اكتئاب في الآونة الأخيرة بسبب خلافات مع أسرتها.

وبسؤال والدها قرر أنه اختل توازنها ونفى الشبهة الجنائية أو انتحارها، وتحفظ رجال المباحث على هاتفها المحمول لتفريغه كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من كون الواقعة سقوط عادي أم تخلصها من حياتها أو وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.