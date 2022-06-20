التونسية ميساء الماجري تقدم أعمالًا فنية مميزة من خلال «إتش برودكشن»

شاركت في «نجم الخليج» و«ستار أكاديمي»

تعاقدت شركة «إتش برودكشن» الشركة الإماراتية الأولى الداعمة للمواهب وأصوات الشباب في الوطن العربي، مع المطربة التونسية ميساء الماجري أحد الأصوات المشاركة في برنامج «نجم الخليج» الذي كان يذاع على قنوات دبي، وأحد طلاب ستار أكاديمي في نسخته التاسعة.



وحلت الماجري ضيفة على مقر شركة "اتش برودكشن" في العاصمة الإماراتية أبوظبي ووقعت عقداً مع المنتج علي الياسي؛ لإنتاج عدد من الأعمال الغنائية والفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، وبدوره أثنى الياسي على الماجري وصوتها وامتلاكها لخامة صوت مميزة كانت سبباً رئيسياً في التعاقد معها إلى جانب إستراتيجية الشركة ودعمها للمواهب الشابة.



وأضاف الياسي موضحاً: ميساء تمتلك كاريزما مميزة جعلتنا نتعاقد معها على الفور، خصوصا أنها تتميز بصوت طربي أصيل، وسرعة تجاوب كبيرة وتفاعل مع كافة أنواع الموسيقى، وتعتبر من المواهب المتميزة التي تستحق الظهور في الوسط الفني بشكل أفضل، وأن يظهر صوتها للجمهور العربي، ولدينا العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة نقدم من خلالها هذا الصوت المميز.



من جانبها أكدت الماجري سعادتها بالانضمام لشركة «إتش برودكشن» والتعاون معها وأوضحت: سمعت كثيراً عن الشركة ودعمها للمواهب الشابة في مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب المنتج والشاعر علي الياسي المعروف بتقديمه دعماً قوياً لكافة المواهب العربية دون استثناء أو تفضيل جنسية على آخرى، وهذا معروف عن الشعب الإماراتي في شتى المجالات وليس الفن فقط.



وأضافت: بعد التوقيع تناقشنا في العديد من الأعمال الفنية المفترض تقديمها الفترة المقبلة وبالفعل تم الاستقرار على أكثر من عمل وسنبدأ خلال الأيام المقبلة بالتحضير وعقد جلسات عمل خاصة لعدد من الأغاني التي تم الاستقرار عليها.



وأوضحت ميساء الماجري، أن اتفاقها مع الشركة سيكون فقط من خلال الأعمال الغنائية رغم وجود أكثر من سيناريو لأعمال سينمائية ودرامية، لكنهما اتفقا على التركيز بشكل أكبر في الغناء وبأن تكون السينما والدراما الخليجة أو العربية خطوة مؤجلة في الوقت الحالي.