الإثنين 20 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاركت في «نجم الخليج» و«ستار أكاديمي»

التونسية ميساء الماجري تقدم أعمالًا فنية مميزة من خلال «إتش برودكشن»

جريدة الدستور
ads

تعاقدت شركة «إتش برودكشن» الشركة الإماراتية الأولى الداعمة للمواهب وأصوات الشباب في الوطن العربي، مع المطربة التونسية ميساء الماجري أحد الأصوات المشاركة في برنامج «نجم الخليج» الذي كان يذاع على قنوات دبي، وأحد طلاب ستار أكاديمي في نسخته التاسعة. 


وحلت الماجري ضيفة على مقر شركة "اتش برودكشن" في العاصمة الإماراتية أبوظبي ووقعت عقداً مع المنتج علي الياسي؛ لإنتاج عدد من الأعمال الغنائية والفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، وبدوره أثنى الياسي على الماجري وصوتها وامتلاكها لخامة صوت مميزة كانت سبباً رئيسياً في التعاقد معها إلى جانب إستراتيجية الشركة ودعمها للمواهب الشابة. 


وأضاف الياسي موضحاً: ميساء تمتلك كاريزما مميزة جعلتنا نتعاقد معها على الفور، خصوصا أنها تتميز بصوت طربي أصيل، وسرعة تجاوب كبيرة وتفاعل مع كافة أنواع الموسيقى، وتعتبر من المواهب المتميزة التي تستحق الظهور في الوسط الفني بشكل أفضل، وأن يظهر صوتها للجمهور العربي، ولدينا العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة نقدم من خلالها هذا الصوت المميز. 


من جانبها أكدت الماجري سعادتها بالانضمام لشركة «إتش برودكشن» والتعاون معها وأوضحت: سمعت كثيراً عن الشركة ودعمها للمواهب الشابة في مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب المنتج والشاعر علي الياسي المعروف بتقديمه دعماً قوياً لكافة المواهب العربية دون استثناء أو تفضيل جنسية على آخرى، وهذا معروف عن الشعب الإماراتي في شتى المجالات وليس الفن فقط. 


وأضافت: بعد التوقيع تناقشنا في العديد من الأعمال الفنية المفترض تقديمها الفترة المقبلة وبالفعل تم الاستقرار على أكثر من عمل وسنبدأ خلال الأيام المقبلة بالتحضير وعقد جلسات عمل خاصة لعدد من الأغاني التي تم الاستقرار عليها. 


وأوضحت ميساء الماجري، أن اتفاقها مع الشركة سيكون فقط من خلال الأعمال الغنائية رغم وجود أكثر من سيناريو لأعمال سينمائية ودرامية، لكنهما اتفقا على التركيز بشكل أكبر في الغناء وبأن تكون السينما والدراما الخليجة أو العربية خطوة مؤجلة في الوقت الحالي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا للتفكير داخل الصندوق

الأكثر قراءة

حادثة فتاة المنصورة.. ذبح طالبة في الشارع وفيديو يرصد التفاصيل

أول صور للطالبة «نيرة» المذبوحة أمام جامعة المنصورة

طالب بـ«آداب المنصورة» يذبح زميلته بسكين أمام بوابة الجامعة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة على يد زميلها

«تلقين شهادة وهيستريا».. مشاهد من واقعة ذبح طالبة المنصورة

أول ظهور لأسرة طالبة المنصورة لاستلام جثمان نيرة أشرف (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى لوكسمبورج

حسين دعسة

قمة شرم الشيخ.. تحصين الرؤية نحو استراتيجيات فهم المنطقة

ماجد حبته

قمة شرم الشيخ الثلاثية

سعيد المصرى

استنساخ مصطفى محمود

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

صور

جنازة والد الفنان أحمد فتحي

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

محطة تل أبيب

المزيد

حل البرلمان الإسرائيلى الأسبوع المقبل.. ولابيد رئيسًا للوزراء

رمز للذعر والانتصار.. ما أهمية برج "مراقبة غزة" لدى حماس وإسرائيل؟

فلسطين: الاعتراف بجامعة مستوطنة ارئيل وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي