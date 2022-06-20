الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مقتل 260 مدنيًا على الأقل فى هجوم بمنطقة أوروميا غرب إثيوبيا

القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية
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أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، وفقا لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين منفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.

وقال أحدهما إن العدد 260 قتيلا وقال الآخر إنهم 320.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه "أعمال مروعة" في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال على تويتر "الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول".

إثيوبيا أوروميا مقابر جماعية غرب إثيوبيا آبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي

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