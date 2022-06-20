النيابة تنتقل لمعاينة جثتى سيدة وطفلها بالمطرية

انتقل فريق من نيابة المطرية، اليوم الإثنين، لمعاينة جثة سيدة وطفلها، عثر عليهم داخل شقتهما بمنطقة المطرية لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثتي سيدة وطفلها داخل شقتهما بالمطرية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثتي سيدة وطفلها داخل شقة بالمطرية، وبالانتقال والفحص عثر على جثتي سيدة وطفلها، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.