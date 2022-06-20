الإثنين 20 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بإحداث تلفيات بسيارة ربة منزل فى مدينة نصر

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أمرت نيابة مدينة نصر بإخلاء سبيل أحد الأشخاص والمتهم بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بالقاهرة، بعد تصالح الطرفين وكتابة الأول تعهد بدفع تعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بالسيارة.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بالقاهرة.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٧ يونيو الجارى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من سيدة - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بتضررها من قائد سيارة ملاكى "محددة" لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمدًا، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته فى منطقة انتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وباستدعائه وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، معللًا ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

نيابة مدينة نصر باخلاء سبيل مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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