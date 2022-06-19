الأحد 19 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف لغز سرقة مجوهرات بنصف مليون جنيه من منزل بأسيوط

ذهب
ذهب
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كشف رجال الأمن لغز سرقة مصوغات ذهبية قيمتها نصف مليون جنيه من داخل أحد المنازل في أسيوط، وتمكنت وحدات البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة  التي تباشر التحقيقات.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، يفيد وقوع حادث سرقة من منزل بقرية الشناينة، التابعة لمركز صدفا وتبين أن اللصوص استغلوا غياب صاحب المنزل لحضور حفل زفاف أحد أقاربه ونفذوا جريمتهم .

فور ورود البلاغ تحركت قوة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة صدفا، وأسفرت التحريات عن ضلوع 3 أشخاص في ارتكاب الجريمة، وبعد الانتهاء من تقنين الإجراءات، تمكنت قوة شرطة من ضبط المتهمين وهم (ع ا) / (م ج ) / (ع.ع) واعترفوا بالسرقة، وتم تحريز المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتم عرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

مركز شرطة مساعد وزير الداخلية البحث الجنائي النيابة العامة مصوغات ذهبية نصف مليون رجال الامن مديرية امن أسيوط

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