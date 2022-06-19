الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل يروج 60 لفافة هيروين واستروكس فى الخصوص

ضبط عاطل
ضبط عاطل
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عاطلًا مقيمًا بدائرة قسم شرطة الخصوص، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة «الهيروين والاستروكس» وحيازة أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة «الهيروين والاستروكس» بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، ومعاونة النقيب عبدالله الأسود معاون مباحث القسم، من ضبط، "ع إ أ"، 41 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك حال تواجده بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة القسم، وبحوزته 50 لفافة لمخدر الهيروين، و10 لفافات لمخدر الاستروكس"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الخصوص الاستروكس قسم شرطة الخصوص المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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