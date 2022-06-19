الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام «عصفور الإسكافي» لنوادي مسرح الطفل بثقافة أسوان

ختام عصفور الاسكافى
ختام "عصفور الاسكافى"
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات العرض المسرحي "عصفور الإسكافي" لفرقة نوادى مسرح الطفل بقصر ثقافة أسوان التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لاميس الشرنوبي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وذلك على مسرح فوزى فوزى الصيفى.

"عصفور الاسكافى" لفرقة نادى مسرح الطفل، تأليف مجدى مرعى، مخرج مساعد أحمد محمد جمعة، موسيقى شيماء محمد رجب، ديكور حسن رجب ماكياج جوليا جرجس، إضاءة باسم محمد عيد، إخراج محمد عبد المنعم محمد.

تمثيل بافلي ايمن إدوارد، جوليا جرجس إسطفان، بافلي جميل بولس، فاطمة طارق مرسال، بوسي إدوارد جرجس، زينب طارق مرسال، معاذ محمد الشاذلي، مصطفي طارق كامل، هايدي سلامة مجلى، ملك حمدي أحمد، رقية محمود أحمد، محمد عصام الدين، فريدة محمد عباس، رانيا أحمد ماهر، مريم عمرو حسن، لينا أحمد الشاذلي، شيماء ابراهيم محمد، سارة عماد.

بحضور أعضاء لجنة التحكيم المخرج حمدى حسين، المؤلف المسرحى عبده الزراع، مهندس الديكور محمود جمال.

إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة أسوان فرع ثقافة أسوان

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وائل لطفي

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