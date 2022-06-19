انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة سائق توك توك، 21 عامًا، لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، حيث تبين أن الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "شهاب الدين ش ح"، 21 سنة، سائق توك توك، بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.