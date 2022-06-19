الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل سائق على بد آخر بسبب أولوية المرور فى الدقهلية

سكين
سكين
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سدد سائق توكتوك عدة طعنات إلى سائق سيارة نقل بسبب الخلاف على أولوية المرور بمركز منية النصر وتمكن رجال المباحث بالدقهلية من ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

كان قد تلقي مدير أمن الدقهلية لواء سيد سلطان إخطارا من مدير البحث الجنائي بتلقي إشارة عقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر بإشارة من أمن المستشفيات بوصول شخص 42 سنة والمقيم بالدراكسة سائق سياره نصف نقل إلى مستشفى منية النصر المركزي ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله. 

 

بالبحث والتحري توصلت التحريات التي أجرتها مباحث المركز بمقتل سائق سيارة ربع نقل ويدعى "ع.ح.س" 42 عاما على يد "إ.ع"  29 عاما، وشهرته "شامبو" سائق توك بسبب خلاف على أسبقية المرور داخل شارع الجزار بقرية الدراكسة التابعة لنفس المركز، مما أدى لوفاة الأول في الحال إثر طعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى النصر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم القبض على الجاني بمعرفة الشرطه وجار عمل المحضر اللازم وتحويل الجثمان إلى المستشفى الدولي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

البحث الجنائي النيابة العامة مقتل سائق مركز شرطة تصريح بالدفن أولوية المرور بسبب أولوية المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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