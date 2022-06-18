مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار فى طنطا

تجري أجهزة الأمن بالغربية جهودا مكثفة لكشف هوية مواطن لقى مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات في طنطا.

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه اليوم، وذلك إثر اصطدامه بقطار على قضبان السكة الحديد بمزلقان كفر العرب بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص على قضبان السكة الحديد بمزلقان كفر العرب بدائرة مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر.

وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفى.