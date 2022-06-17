الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمة بقتل طفلى زوجها فى بولاق الدكرور 24 ساعة

المتهمة
المتهمة
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طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل لزوجته بقتل اثنين من أبنائه في بولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفلين، والذي اتهم زوجته بأنها وضعت السم للطفلين في الطعام، لغيرتها بسبب عدم إنجابها.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمة بقتل الطفلين 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من عامل، اتهم فيه زوجته بقتل اثنين من أبنائه من زوجته الأخرى، وذكر أنها وضعت السم في الطعام لابنه الأصغر، ما أسفر عن وفاته، وشك في تورطها في قتل ابنه الأكبر الذي فارق الحياة منذ شهرين، وذكر أنها ارتكبت الجريمة لعدم إنجابها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت الاتهام المنسوب إليها، فتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة الأجهزة الأمنية عامل أثنين بولاق الدكرور

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وائل لطفي

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