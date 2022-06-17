ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وكرباج محظور حيازتها

ضبطت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، راكب مصري بحوزته أسلحة بيضاء وكرباج محظور حيازتهم.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وأثناء تفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد حسام مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون أسلحة بيضاء في حقائب الراكب.

قام طاهر مكي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول "الموسمية" بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عماد محروس مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 7 مطواة متنوعين الأشكال والأحجام و3 خناجر ذات نصل و1 كورباج محظور حيازتهم، طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 كما أفاد تقرير ادارة شرطة الحماية المدنية بالمطار.

أمر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.