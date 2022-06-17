تستمر عمليات البحث من طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022، حيث اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

أما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية، فبلغت نسبة النجاح في الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري وكذلك طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، بالاستعلام عن نتيجة امتحاناتهم بكتابة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين، من خلال الرابط التالي (من هنا).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبًا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرًا على الطلاب.

أوائل نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

من جهة أخري، هنأ الشيخ محمود سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الطلاب والطالبات أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022 م، وأسرهم متمنيا لهم دوام التفوق والرقي.

وهنأ أسرهم وشكرهم على ما بذلوه من جهود مثمرة في دعم أبنائهم وبناتهم، داعيًا إياهم لمواصلة الدعم والمساندة لأبنائهم لمواصلة التقدم والازدهار.

كما أنه لم يغفل من لم يحالفهم الحظ في هذا الدور بل شد على أيديهم داعيا إياهم لبذل الجهد لمواصلة المسيرة ليلحقوا بالركب قائلا: إن أزهرنا ومصرنا وديننا وأمتنا في حاجة ماسة لكل فرد من أفرادها للمشاركة في بناء مستقبلها ونهضتها وتنميتها المستدامة.