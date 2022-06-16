الخميس 16 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تعتزم إعطاء جرعة رابعة من اللقاح ضد كورونا لسكانها في الخريف

كورونا
كورونا
ads

أعلنت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس، الخميس، أن جميع سكان إسبانيا سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد على الأرجح اعتبارًا من الخريف المقبل.

وقالت الوزيرة لشبكة التلفزيون "لا سيكستا" "سيكون هناك جرعة رابعة لكل أفراد الشعب"، موضحة أنه لم يتبق سوى تحديد موعد لذلك.

أضافت "الموعد الممكن قد يكون الخريف"، مشيرة إلى أن إسبانيا تتوقع في تلك الفترة "وصول لقاحات جديدة متكيفة مع متحورات" فيروس كورونا.

وعمدت إسبانيا، على غرار العديد من الدول، إلى تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي أربع جرعات من اللقاح- فقط للأشخاص الضعفاء لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من 80 عاما أو الذين يعانون نقصا في المناعة.

واعتمد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الجرعة الرابعة للاشخاص فوق سن 50 عاما.

مع تلقيح 93% من سكانها فوق سن 12 عاما بالكامل و53% من عدد سكانها البالغ 47 مليونا تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد اسبانيا احد رواد التطعيم ضد كوفيد في العالم.

وسجلت البلاد التي لم تشهد أي معارضة لتلقي اللقاح، إجمالي 12,5 مليون إصابة و107,239 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

واعتمدت مدريد في نهاية مارس استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع كوفيد-19 على أنه مجرد مرض مستوطن.

الصحة الإسبانية كارولينا دارياس كوفيد جرعة رابعة فيروس كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

شيطنة الشرق في (صالون هدى) والإحتلال الرحيم هو الحل

بسنت حسن

شيطنة الشرق في (صالون هدى) والإحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

محمد العسيري

الكورة مش بسْ إجوان

خالد عكاشة

الإرهاب فى الساحل الإفريقى.. انقلابات لافتة وإرادة جديدة

ماجد حبته

زيارة فون دير لاين..غاز وغذاء وشراكة جديدة

عبد الرحيم طايع

لا للحرب النووية

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أول لقاء رياضى بين المغرب وإسرائيل فى كرة السلة النسوية

واشنطن تطالب ​إسرائيل​ بتجنب أى توتر ​قبل زيارة بايدن