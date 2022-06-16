إسبانيا تعتزم إعطاء جرعة رابعة من اللقاح ضد كورونا لسكانها في الخريف

أعلنت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس، الخميس، أن جميع سكان إسبانيا سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد على الأرجح اعتبارًا من الخريف المقبل.

وقالت الوزيرة لشبكة التلفزيون "لا سيكستا" "سيكون هناك جرعة رابعة لكل أفراد الشعب"، موضحة أنه لم يتبق سوى تحديد موعد لذلك.

أضافت "الموعد الممكن قد يكون الخريف"، مشيرة إلى أن إسبانيا تتوقع في تلك الفترة "وصول لقاحات جديدة متكيفة مع متحورات" فيروس كورونا.

وعمدت إسبانيا، على غرار العديد من الدول، إلى تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي أربع جرعات من اللقاح- فقط للأشخاص الضعفاء لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من 80 عاما أو الذين يعانون نقصا في المناعة.

واعتمد بعض الدول مثل الولايات المتحدة الجرعة الرابعة للاشخاص فوق سن 50 عاما.

مع تلقيح 93% من سكانها فوق سن 12 عاما بالكامل و53% من عدد سكانها البالغ 47 مليونا تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد اسبانيا احد رواد التطعيم ضد كوفيد في العالم.

وسجلت البلاد التي لم تشهد أي معارضة لتلقي اللقاح، إجمالي 12,5 مليون إصابة و107,239 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

واعتمدت مدريد في نهاية مارس استراتيجية جديدة تقوم على التعامل مع كوفيد-19 على أنه مجرد مرض مستوطن.